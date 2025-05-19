بقائي: ما يقوم به الشعب اليمني في إسناده للشعب الفلسطيني عمل أخلاقي ومستند على المواثيق الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في تصريح للمسيرة: ما يقوم به الشعب اليمني في إسناده للشعب الفلسطيني عمل أخلاقي ومستند على المواثيق الدولية.

وأكد بقائي ان اليمن لم يعتدي على أحد واليمنيون قالوا منذ البداية إن هدفهم هو وقف المجازر في فلسطين المحتلّة ورفع الحصار عن أهلها.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى ان الدول الإسلامية ودول المنطقة والعالم معنية بدعم الشعب الفلسطيني وباتخاذ موقف إزاء انتهاك الكيان لسيادة اليمن وتدمير بنيته التحتية.

واضاف بقائي: العدوان الصهيوني على مطار صنعاء والموانئ والمراكز الخدمية في اليمن هو جريمة حرب.