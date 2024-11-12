عراقجي يؤكد على الاهتمام الايراني الخاص بتطوير العلاقات مع روسيا

وبحسب وكالة مهر للأنباء فقد قدم سفيرالجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا خلال اللقاء مع وزير الخارجية عباس عراقجي، تقريرا عن آخر تطورات مهمته وتطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية.

واكد وزير الخارجية الايراني على الاهتمام الخاص لايران بتطوير العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة من قبل كبار المسؤولين في البلدين.

كما نوه الدكتور عراقجي بالمواقف المشتركة للبلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وضرورة استمرار التشاور والتعاون بين البلدين بما يحقق المنافع المتبادلة ويساعد على ضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم.