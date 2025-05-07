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٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:١٣ م

مهاجراني: "الخليج الفارسي" جزءا من الهوية التاريخية للشعب الايراني

مهاجراني: "الخليج الفارسي" جزءا من الهوية التاريخية للشعب الايراني

اكدت الناطقة باسم الحكومة الايرانية السيدة فاطمة مهاجراني ان "الخليج الفارسي" لا يقتصر على كونه اسما جغرافيا فحسب، وانما يشكل جزءا من الهوية التاريخية للشعب الايراني.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه علقت الناطقة باسم الحكومة الايرانية السيدة فاطمة مهاجراني، على الانباء التي تشير الى تحركات الرئيس الامريكي "ترامب" لتغيير اسم "الخليج الفارسي"؛ وكتبت عبر حسابها الخاص في منصة اكس اليوم : ان "الخليج الفارسي" لا يقتصر على كونه اسما جغرافيا فحسب، وانما يشكل جزءا من الهوية التاريخية للشعب الايراني.

واضافت : الذين يسعون إلى تغيير اسم "الخليج الفارسي" لا يدركون التاريخ الإيراني الممتد لآلاف السنين؛ هذه التحركات، تدل على افتقاركم للمصداقية قبل ان تكون مثيرة لاستفزازنا.

رمز الخبر 1957669

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