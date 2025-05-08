مسيرات جمعة الغضب في إيلام وخراسان الجنوبية وزنجان؛ ضد جرائم الكيان الصهيوني الوحشية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المجلس التنسيقي للاعلام الإسلامي أصدر بيانا أعلن فيه أن مسيرات جمعة الغضب ستقام يوم 9 مايو/أيار في كل من محافظات إيلام وخراسان الجنوبية وزنجان.

وجاء في البيان:

إن الشعوب الحرة في العالم تؤكد مرة أخرى عهدها مع المظلومين وتصدح حناجرها بغضب واشمئزاز ضد جرائم الكيان الإسرائيلي الوحشي. في الوقت الذي تشهد فيه فلسطين أمام أعين البشرية جمعاء، سفك الدماء بسبب الجرائم البشعة والمرعبة التي يرتكبها الكيان الصهيوني القاتل للأطفال والوحشي، وتحترق أرض غزة في نيران الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال، وفي حين أصبحت شوارع قطاع غزة الخالية من المأوى وتحولت لمقبرة الرجال والنساء والأطفال العزل.

إن المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي، يهنئ بذكرى المولد المبارك للأمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، ويجدد التزامه بالتعاليم السامية لأهل البيت (عليهم السلام) في حماية شرف وكرامة وأهداف المقاومة، ويدعو كافة أبناء الشعب الإيراني النبيل والواعي والثوري لاستمرار مسيرات "جمعة الغضب" وإدانة واضحة وحازمة للجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وبحضورهم الواعي والعاطفي والهادف، يوم الجمعة 9 مايو2025 م، وبعد صلاة الجمعة، في محافظات إيلام وخراسان الجنوبية وزنجان، ليحولون صرخة الشعب الفلسطيني المظلوم إلى صوت عالٍ، وبحضورهم، يعلنون اشمئزازهم وكراهيتهم لنائب أميركا في المنطقة الكيان الصهيوني القذر.

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