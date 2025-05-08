قائد سلاح الجو الإيراني: كافة المقاتلات مجهزة بصواريخ بعيدة المدى محلية الصنع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، العميد الطيار وحيد واحدي، أعلن على هامش مراسم تكريم وتعيين القادة الجدد والقدامى في قاعدة "وحدتي" الجوية بمدينة دزفول، أن جميع المقاتلات الإيرانية تم تزويدها بصواريخ ومعدات قتالية بعيدة المدى مصنّعة محلياً، مؤكداً جاهزية السلاح الجوي للدفاع عن أجواء البلاد.

وشدد واحدي على أن القوة الجوية للجيش الإيراني اليوم في أعلى درجات الاستعداد القتالي والتقني، ومهيأة تماماً لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وأوضح أن القوات الجوية باتت تعتمد بشكل كامل على قدراتها الذاتية في مجالات الصيانة، التدريب، وإعادة التأهيل الفني للمعدات والطائرات، فضلاً عن امتلاكها تسليحاً متقدماً ومحدثاً بفضل جهود الصناعات الدفاعية الوطنية.

وفي رسالة طمأنة للشعب الإيراني، أكد العميد واحدي أن "جنود القائد في سلاح الجو سيظلون أوفياء للدفاع عن سماء إيران حتى آخر قطرة دم".

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