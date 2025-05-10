الكرملين: بوتين يبذل كل ما في وسعه لحل الصراع في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يبذل كل ما في وسعه لحل الصراع في أوكرانيا"، لكن "كييف تحاول تجنّب المفاوضات".

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع قناة (إيه بي سي نيوز) الأميركية أنّ "بوتين يبذل كل ما في وسعه لحل المشكلة، والتوصل إلى تسوية بالوسائل السلمية والدبلوماسية"، واستدرك: "ولكن لعدم وجود الوسائل السلمية والدبلوماسية في متناول أيدينا، فإننا مضطرون إلى مواصلة العملية العسكرية".

وجدد المتحدث الروسي تأكيده أنّ "أوكرانيا تحاول تجنّب بدء المفاوضات".

وكان بيسكوف قد أكّد في وقت سابق، أنّ "موسكو دعمت على الفور فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً"، التي طرحها الرئيس الأميركيي دونالد ترامب.

وتتوسط إدارة الرئيس الأميركي لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأجريت في هذا الإطار محادثات روسية أميركية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات.

وأعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، الخميس الماضي، أنّ المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تجري "قريباً جداً"، و"إذا بذلت كييف جهوداً جادة لحل القضايا الإشكالية التي أدت إلى الصراع".

وكانت الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، قد أكّد في نيسان/أبريل الماضي،"تحقيق تقدم ملحوظ مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا".

والخميس الماضي، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على "تروث سوشيال"، أنّ "الولايات المتحدة تطالب بهدنة غير مشروطة لمدة 30 يوماً في الحرب الروسية الأوكرانية".

وأعرب ترامب عن ثقته، في وقت سابق، بأنّ أوكرانيا "ستُسحق قريباً جداً"، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّه يحاول "إنقاذ هذا البلد".

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