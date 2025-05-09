مسؤول إيراني : العلاقات الثقافية بين طهران والرياض تشهد تطورا ونموا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير السعودي اليوم الجمعة مختلف أقسام وأجنحة معرض طهران الدولي للكتاب، والتقى على هامش هذا الحدث الثقافي مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي للشؤون الثقافية ورئيس معرض طهران الدولي للكتاب وتحدث معه.

وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء أهمية التفاعلات الثقافية بين إيران والسعودية، واستعرضا سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات الكتاب والنشر والتبادل الثقافي.

وطالب "جوادي" خلال هذا اللقاء بمشاركة الناشرين والكتاب الإيرانيين في معارض الكتاب في السعودية، وبالمقابل مشاركة الناشرين السعوديين في معرض طهران للكتاب.

ودعا السعودية ان تشارك كضيف خاص في المعرض الدولي للكتاب في العام المقبل.

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن سعادته بالحضور في هذا المعرض، قائلا : يجب أن نركز على المشتركات الثقافية وأن نبتعد عن المسائل الخلافية وأنا على ثقة بأن المملكة العربية السعودية ستشارك في معرض طهران الدولي للكتاب في العام المقبل، وأن إيران ستشارك أيضا في معرض الكتاب في المملكة العربية السعودية.

يذكر ان العراق يكون ضيفا خاصا في معرض طهران الدولي للكتاب.

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