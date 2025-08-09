الصين ستواصل تعزيز محادثات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أوضح شي، خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المشكلات المعقدة ليس لها حلول بسيطة، مفصّلا مبادئ الصين وموقفها.

وأضاف شي أن الجانب الصيني سعيد برؤية روسيا والولايات المتحدة تحافظان على التواصل، وتحسنان علاقاتهما، وتعززان التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

من جانبه، أطلع بوتين، الرئيس شي على وجهات نظر روسيا بشأن الوضع الحالي المتعلق بالأزمة الأوكرانية، وعلى الاتصال والتواصل بين روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال بوتين إن روسيا تثمن عاليا الدور البنّاء الذي تلعبه الصين في التسوية السياسية للأزمة، مضيفا أن شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين لن تتغير تحت أي ظرف من الظروف.

وأبدى بوتين استعداد روسيا للحفاظ على التواصل الوثيق مع الصين.

وأشاد رئيسا الدولتين بالثقة السياسية المتبادلة عالية المستوى وبالتنسيق الاستراتيجي بين الصين وروسيا، واتفقا على العمل المشترك لتعزيز تنمية العلاقات الصينية-الروسية بشكل أكبر.

كما تعهدا ببذل جهود متضافرة في إطار الاستعداد لقمة منظمة شانغهاي للتعاون في تيانجين، لجعلها قمة للصداقة والوحدة والنتائج المثمرة، فضلا عن العمل معا لتعزيز التنمية عالية الجودة للمنظمة.

المصدر: (شينخوا)