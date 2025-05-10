كوريا الشمالية تعلن استعدادها لدعم روسيا إن تعرضت لعدوان غربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في التفاصيل ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أكد خلال زيارته للسفارة الروسية في بيونغ يانغ في الـ9 من مايو، استعداده لإصدار أوامر مباشرة بتوجيه القوات المسلحة الكورية الشمالية للدفاع عن موسكو.

وقال كيم إن "أي تجاهل لطبيعة الهجمات السافر التي تشنها الدمى الأوكرانية ضد وحدة وسيادة دولة نووية، من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من الأعمال المتهورة، وفي هذه الحالة، قد يحذو حذوهم الأعوان الأمريكيون من الدرجة الأولى، ممثلين في عسكري سيئول"(في إشارة إلى هجوم محتمل على كرويا الشمالسة)

وأضاف أن هذا السلوك المتطرف "سينتشر كالفيروس الخطير"، مشددا على ضرورة "تصحيح هذه الأخطار الخاطئة".

وخلص قائلا: "إذا لم يتخل الأعوان الأمريكيون والغربيون "الحثالة ذات الأسلحة المعيبة" عن فكرة الغزو العسكري لروسيا الشقيقة وهاجموا مرة أخرى، فسأصدر بكل سرور وبدون أي تردد أوامري باستخدام القوات المسلحة لكوريا الشمالية لصد الهجوم المسلح، وفقا لأحكام وروح المعاهدة بين بيونغ يانغ وموسكو".

في 28 أبريل، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه لكوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون ووحدات الجيش الشعبي الكوري لدعمهم في "تحرير أجزاء من إقليم كورسك من التشكيلات الأوكرانية".

وفي 9 مايو، بعد انتهاء عرض عيد النصر في الساحة الحمراء، توجه بوتين إلى قادة الوحدات الكورية الشمالية وعانق أحد القادة العسكريين، في خطوة رمزية لتعزيز التحالف بين البلدين.

المصدر: تاس

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