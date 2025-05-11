الرئيس الروسي يشيد باحترافية وبطولة جنود كوريا الشمالية في تحرير مقاطعة كورسك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بوتين للصحفيين في الكرملين: "أود أن أؤكد أن جنود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إلى جانب مقاتلينا، نفذوا مهامهم باحترافية، وأظهروا شجاعة وبطولة، وتصرفوا، وأكرر هذا، بأعلى درجات الاحترافية، وأظهروا تدريبا واستعدادا جيدين".

وأكد أيضا أنه سعيد بتقديم الشكر شخصيا للقادة العسكريين لجيش الشعب الكوري الشمالي و"نقل أحر الكلمات للجنود وقادة وحدات القوات الخاصة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" الذين قاتلوا بالقرب من كورسك.

وفي 26 نيسان، وخلال تقريره إلى بوتين بشأن التحرير الكامل لأراضي منطقة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية، أشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف إلى دور العسكريين من كوريا الشمالية في تحرير أراضي المقاطعة.

وشكر الرئيس بوتين وحدات الجيش الشعبي الكوري التي شاركت في دحر "الميليشيات الأوكرانية" التي تسللت إلى كورسك، مشيدا بأدائهم المشرف وشجاعتهم، قائلا إنهم "تسربلوا بالمجد الذي لا يزول".

وأضاف أنه ممتن شخصيا للزعيم كيم جونغ أون، وللقيادة والشعب الكوري الشمالي، وأكد أن الشعب الروسي "لن ينسى أبدا بطولة الجنود الكوريين الشماليين".

بدورها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مشاركة القوات الكورية الشمالية جاءت وفقا للمادة الرابعة من اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

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