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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٥٨ م

وزارة الصحة الايرانية: 627 شهيد و4870 جريح في العدوان الصهيوني على البلاد

وزارة الصحة الايرانية: 627 شهيد و4870 جريح في العدوان الصهيوني على البلاد

أعلن مسؤول في وزارة الصحة أن العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على ايران، قد أسفر عن 627 شهيدا و4870 جريحا من مختلف محافظات البلاد، وذلك حتى الـيوم 25 حزيران/يونيو 2025.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب رئيس قسم العلاقات العامة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية "حسين كرمانبور"، على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، مصرحا بأن "محافظتي طهران وكرمانشاه (غربي البلاد) سجلتا أكبر عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الهجمات العدوانية".

وأضاف هذا المسؤول الإيراني : إن محافظات خوزستان ولرستان (جنوب غرب)، وأصفهان ومركزي (وسط)، وأذربايجان الشرقية (شمال غرب)، وهمدان (غرب)، وزنجان وجيلان (شمال)، تحتل المراتب الثالثة إلى العاشرة من حيث عدد الشهداء والجرحى في هذا العدوان.

وأوضح "كرمانبور" ايضا، بأن 86.1% من المصابين ارتقوا شهداء في مواقع الهجمات ، بينما استشهد 13.9% اخرون أثناء نقلهم إلى المشافي.

رمز الخبر 1959935

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