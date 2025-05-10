رؤساء السلطات الثلاث يعقدون اجتماعا باستضافة الرئيس بزشكيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه استضاف الرئيس "مسعود بزشكيان"، رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ايجئي" في مقر الرئاسة الايرانية في طهران.
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عقد رؤساء السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، اجتماعا عصر اليوم السبت، ناقشوا خلاله القضايا الراهنة للبلاد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه استضاف الرئيس "مسعود بزشكيان"، رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ايجئي" في مقر الرئاسة الايرانية في طهران.
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