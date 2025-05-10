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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٤١ م

رؤساء السلطات الثلاث يعقدون اجتماعا باستضافة الرئيس بزشكيان

رؤساء السلطات الثلاث يعقدون اجتماعا باستضافة الرئيس بزشكيان

عقد رؤساء السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، اجتماعا عصر اليوم السبت، ناقشوا خلاله القضايا الراهنة للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه استضاف الرئيس "مسعود بزشكيان"، رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ايجئي" في مقر الرئاسة الايرانية في طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1957784

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