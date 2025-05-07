أعضاء مجلس خبراء القيادة يؤكدون على التلاحم الوطني ودعم جبهة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي حضره رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي: "تم في المؤتمر مناقشة وبحث القضايا المحلية والدولية المهمة، بما في ذلك القضايا الاقتصادية ومعيشة الناس، والمخاوف الثقافية للمجتمع، والوضع في المنطقة، وعملية المفاوضات".

واكد البيان على ولاية الفقيه والتلاحم الوطني مضيفا: لقد استطاعت بلادنا، في ظل مبدأ ولاية الفقيه التقدمي، والنظام الإسلامي الشعبي، والقيادة الحكيمة والفذة لسماحة قائد الثورة الإسلامية، أن تثبت فاعليتها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية لأكثر من أربعة عقود، رغم عداوات القوى الاستكبارية. ومن المؤكد أن السر في إفشال مخططات أعداء الثورة الإسلامية ضد هذا المبدأ الأساسي هو وحدة الأمة الإسلامية في الدفاع عنه، وهو أمر يستحق الشكر والتقدير من قبل عامة الشعب الواعي في بلدنا.

وفي جزء آخر من البيان، أشار إلى تسمية العام الايراني الجاري 1404 هـ.ش بـ"عام الاستثمار من أجل الإنتاج"، ودعا الحكومة إلى الاهتمام الجاد بقضايا المعيشة والحد من التضخم وتحسين الوضع الاقتصادي. كما دعا الحكومة إلى توفير الأساس لنمو الإنتاج الوطني وتنفيذ الخطة الخمسية السابعة من خلال التخطيط الدقيق والاستفادة من القدرات المتخصصة.

وحيا البيان، ذكرى شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن، وادان جرائم الكيان الصهيوني في غزة مردفا: "ندعو جميع المسلمين وأحرار العالم، وخاصة علماء العالم الإسلامي ودوله، إلى مواصلة دعمهم الشامل لشعب غزة بالوحدة والتعاطف، والحفاظ على روح المقاومة بفخر واعتزاز، مع قطع علاقاتهم مع الكيان الصهيوني، والوقوف في وجه عنفه ووحشيته وعمليات الابادة التي يقوم بها".

وأشار البيان أيضاً إلى الذكرى المئوية لإعادة تأسيس الحوزة العلمية في قم، وأكد على دور هذه المؤسسة في بناء الحضارة الإسلامية واضاف: من المنتظر أن تسير الحوزة التاريخية والحضارية في قم والحوزات الأخرى، مستلهمة من وثيقة الإمام الراحل (قدس سره) وسماحة قائد الثورة (مد ظله العالي) وتوصيات سائر المراجع العظام (دامت بركاتهم)، على درب النمو والتميز على طريق المبادئ الإسلامية السامية، ودعم المقاومة على الساحة الدولية، والاستجابة لقضايا العالم المعاصر الناشئة واحتياجات الشعب والشباب، وخاصة في مجال الحوكمة الإسلامية.

وفي جزء من هذا البيان، أعرب مجلس الخبراء عن أسفه لحادثة ميناء الشهيد رجائي، ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وحاسم في القضية والتعويض للمتضررين.وأكد البيان أيضا على ضرورة تعزيز العفة والحجاب، وتقوية أسس الأسرة، ومواجهة أضرار الفضاء الإلكتروني، واضاف: "لا شك أن مراعاة المعايير والأعراف الإسلامية التي تتناسب مع كرامة ومكانة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، من خلال تطبيق أحكام الشريعة والدعوة إلى الحق في أجواء متعاطفة، سيجلب الإنجازات الإيجابية والبركات للمجتمع. ندعو السلطات الثلاث والمؤسسات المسؤولة الأخرى إلى توفير منصة لنمو الفضائل ومنع ظهور السلوكيات الاجتماعية السلبية من خلال التصرف بحكمة ومسؤولية، مع القيام بعمل ثقافي واسع النطاق، والتأكيد على حوكمة الفضاء الإلكتروني وجهاد التبيين ومكافحة فتن الأعداء، وتوفير نظرة ملهمة ومفعمة بالأمل من قبل النخب.

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