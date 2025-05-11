أوروبا تلوّح بعقوبات جديدة على روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال قمة القادة الأوروبيين التي عُقدت في كييف يوم السبت، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيضاعف عدد السفن المدرجة على القائمة السوداء بسبب مشاركتها في نقل النفط الروسي.

واتخذت المملكة المتحدة إجراءً مماثلاً هذا الأسبوع، في إطار التنسيق الغربي المتواصل لدعم كييف، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وقال القادة في بيان مشترك: "إلى جانب الولايات المتحدة، ندعو روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوماً لتهيئة المجال لإجراء محادثات بشأن سلام عادل ودائم".

بدوره، أكّد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بعد لقائه بالقادة الأوروبيين استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً يبدأ في 12 مايو/أيار، محذراً من أن أي محاولة روسية لربط وقف إطلاق النار بشروط ستكون "مؤشراً على نية إطالة أمد الحرب".

ويوم الأحد، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للصحافيين في موسكو، بأن "روسيا مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في إسطنبول"، وفقاً لوكالات الأنباء الروسية الرسمية.

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