بقائي يؤكد: إيران مستعدة لمواصلة تعاملها الدبلوماسي

أفادت وكالة مهر للأنباء قال اسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن إيران عازمة بكل عزم على مواصلة حقوقها القانونية وغير القابلة للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وفي الوقت نفسه فهي مستعدة بالكامل لمواصلة مشاركتها الدبلوماسية لضمان "الطبيعة السلمية" لبرنامجها النووي التي أثبتتها سابقاً.

وأكد: ونحن عازمون بنفس القدر على العمل لرفع العقوبات غير القانونية واللاإنسانية التي فرضت منذ فترة طويلة على شعبنا.

تجري حاليا في مسقط بسلطنة عمان جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

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