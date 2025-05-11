بزشكيان: ايران جادة في المفاوضات وتسعى للتوصل إلى اتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجلس الحكومة الايرانية عقد اجتماعا بعد ظهر اليوم الأحد برئاسة مسعود بزشكيان. وفي هذا اللقاء أكد الرئيس عزم الحكومة على حماية الإنجازات النووية السلمية للبلاد وقال: "نؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تسع أبدا إلى امتلاك الأسلحة النووية، ولا تسعى إليها، ولن تسعى إليها أبدا".

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، وقال: "بناء على فتوى قائد الثورة، فإن أي عمل يهدف إلى بناء الأسلحة النووية محرم".

وأضاف الرئيس: "إن مناقشة التخلي عن كافة المنشآت النووية الإيرانية أمر غير مقبول بالنسبة لنا". إن التكنولوجيا النووية وإنجازات علماء البلاد في مجال الطاقة النووية السلمية مفيدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطب والزراعة والبيئة والصناعة، وسوف نواصل هذه الأنشطة بقوة.

وأكد بيزكيان أيضا على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعامل السلمي مع العالم، قائلا: "نحن في جديين في المفاوضات ونسعى إلى التوصل إلى اتفاق". نحن دولة تسعى إلى السلام والأمن في المنطقة ونعتقد أن دول المنطقة يجب أن تعيش في سلام ووئام. الكيان الصهيوني من يسعى إلى خلق حالة من عدم الأمن والاضطرابات.