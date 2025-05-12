الشیخ نعيم قاسم: المقاومة مطلوبة وضرورية وهي خيار دفاعي ورؤية سياسية

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى التاسعة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين، إن الشهيد كان من أوائل الذين خاضوا غمار المقاومة ضد الطغيان والاحتلال، منذ سنوات شبابه الأولى.

وتوجه الشيخ قاسم في كلمته بالتحية والتعزية لعائلة الشهيد بدر الدين، ولجمهور المقاومة وكل من وصفهم بـ"الأعزاء الذين يواصلون درب الجهاد".

وأكد أن الشهيد بدر الدين شارك في فعاليات إحياء انتصارات الثورة الإسلامية الإيرانية، وكان في سن التاسعة عشرة عندما انخرط في مواجهة النظام البعثي العراقي، معتبراً أنه كان من أوائل المقاومين الذين حملوا لواء التصدي للمخططات الاستكبارية في المنطقة.

وأشار قاسم إلى أن بدر الدين يمثل نموذجاً في التضحية والالتزام، لافتاً إلى أن مسيرته الجهادية امتدت لعقود، وقدّم خلالها الكثير في سبيل المقاومة والدفاع عن قضايا الأمة.

وشدد الشيخ قاسم "نحن كحزب الله نريد سوريا موحدة بعيدا عن استهداف الأقليات كما يحصل من قبل بعض الفصائل ونريد لها أن تكون مجتمعة موحدة ونستنكر استنكارا عظيما ما يحصل من عدوان إسرائيلي متكرر عليها".

وفي ما يلي، أبرز ما جاء في كلمة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لمقتل القيادي الكبير في "حزب الله" مصطفى بدر الدين:

- في هذه الذكرى أعزي وابارك عائلته الشريفة وشعب المقاومة وكل المحبين واعزي بكل الشهداء في فلسطين المحتلة ولبنان الأبي واليمن السعيد والعراق المعطاء وايران الابية.

- نحن نواجه مشروعا إسرائيليا منذ عام 1948 في المنطقة يستفيد من قوة عسكرية هائلة وتدعمه أمريكا وكل قوى الغرب والهدف زرع في المنطقة استعماري يريد التوسع ليغير الشرق الأوسط.

- حاولت إسرائيل قضم فلسطين ولم تكن تتراجع في أي موقع من المواقع الا بالمقاومة وكانت تهدف الى ان تزداد من قضم الأراضي لتصل الى التوسع الكامل والشامل.

- غزة الأبية استطاعت قيادة حركة طوفان الأقصى، وأن تفضح وتكشف هذا الكيان الغاصب الذي يعمل على قتل البشر وإعدام الحياة وقتل الأطفال.

- يريدون انهاء المقاومة في غزة ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق الهدف.. يريد نتنياهو إعدام الحياة في فلسطين المحتلة وغزة تحديدا لإنهاء المقاومة، ولم يتمكن ولن يتمكن من ذلك لان الشعب الفلسطيني شعب مقاوم وصاحب حق.

- مستحيل أن يتمكن نتنياهو ولو اجتمعت الدنيا معه أن تسلب الفلسطينيين أرضهم وحقهم.

- اتفاق "17 أيار" 1983 أُسقط يومها وأنهي مخطط القضم الإسرائيلي في لبنان.

- المقاومة كانت رادعة للعدو الإسرائيلي خلال السنوات الماضية ووضعت حدا لمخططات القضم الإسرائيلية للبنان.

- المقاومة مطلوبة وضرورية وهي خيار دفاعي ورؤية سياسية مرتبطة بتحرير الأرض والعزة والاستقلال.

- المقاومة منعت إسرائيل من فرض اتفاقات مذلة على لبنان وتحقيق ما تريد منه وتنفيذ مخططاته.

- لو استطاعت إسرائيل ان تقضم تدريجيا كل كم سنة قسم من لبنان اين كان لبنان اليوم؟

- في الحرب الأخيرة قدمت المقاومة صموداً للمقاومين منعت إسرائيل من التقدم.

- نحن مع منطق الحق لا الخنوع ونستمر في المقاومة دفاعا عن لبنان وشعبه من دون أن يتمكن العدو من تحقيق أهدافه.

- الاستجابة للتهديدات والاستسلام فهو يمثل خيار آخر.. هذا الخيار هو خيار الخنوع والخضوع والقبول بمنطق القوة ونحن مع منطق الحق.

- نحن في نهج المقاومة والتضحية قدمنا الأمين العام حسن نصرالله وشهادته نبراس لنستمر وتستمر المقاومة قوية عزيزة.

- عندما تبقى المقاومة على استمرارها وقوتها سييأس العدو من قوتنا وثباتنا لنحقق بذلك مدى أكبر من العزة والكرامة.

- إسرائيل اخترقت أكثر من 3 آلاف مرة اتفاق وقف إطلاق النار منذ إعلانه.