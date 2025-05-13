غريب آبادي: تخصيب اليورانيوم خط أحمر ولن نتفاوض بشأن القضايا الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن إبراهيم رضائي، عن عقد اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي عصر اليوم الثلاثاء 13 مايو، بحضور أعضاء اللجنة، وفي الجزء الأول من اجتماع اليوم، قدم غريب آبادي، مساعد وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، تقريراً عن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح قائلاً: "أشار غريب آبادي إلى جولات المفاوضات الثلاث السابقة وإطارها، وقال إنه في الجولة الرابعة، ناقشنا المبادئ والعموميات. وطُرحت مجموعة من القضايا. كانت المفاوضات غير مباشرة، وتم التأكيد على الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال المفاوضات". وقال غريب آبادي إن تخصيب اليورانيوم هو خطنا الأحمر، وليس لدينا أي مفاوضات بشأن القضايا الإقليمية والقوة الدفاعية والصاروخية.

واكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي ان التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية مشروط باحترام الخطوط الحمر لإيران.

واضاف: قلنا للجانب الأميركي إنه إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لتصفير تخصيبنا لليورانيوم فلا توجد فائدة من مواصلة المفاوضات.

وأشار غريب ابادي لاهمية تخصيب اليورانيوم بالنسبة لايران وقال: دفعنا ثمناً باهظاً للوصول إلى تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم لذا هي خط أحمر بالنسبة لنا ولن نتراجع عنه.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني: القضايا الداخلية الأميركية لا تعنينا، ونحن بحاجة إلى تخصيب اليورانيوم لتلبية العديد من احتياجاتنا السلمية، بما في ذلك احتياجات محطات الطاقة مثل مفاعل طهران.

واشار المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إلى ان بعض أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني طالبوا بالانسحاب من المفاوضات حتى يتم الاعتراف علناً بتخصيب اليورانيوم ووقف العقوبات والتهديدات.