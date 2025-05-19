وزير الطاقة الايراني: قدرة محطات الطاقة في البلاد زادت 13 مرة بعد الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الطاقة عباس علي آبادي اليوم الاثنين في المؤتمر الخامس لصندوق التنمية الوطني تحت عنوان "الحوكمة من أجل التنمية ومعالجة الاختلالات" بشأن زيادة قدرة محطات الطاقة في إيران: "في عام 1978، كان لدينا 7000 ميغاواط من قدرة محطات الطاقة المثبتة في البلاد، وفي الوقت الحالي ارتفعت هذه القدرة إلى 94633 ميغاواط، والتي تتم إضافتها يوميًا".

وأشار إلى أن تأثير هذه الزيادة في الطاقة الاستيعابية يلمسه الناس بأنفسهم، وتابع: "هذه الأرقام لا تحتاج إلى ذكرها لأنكم أنتم من تقومون بها". إن الجهد والنهج المتبع هو جعل هذا العمل أقل اعتماداً على الحكومة.

وأكد وزير الطاقة: "لقد زادت قدرة محطات الطاقة لدينا 13 مرة، في حين زاد عدد سكاننا 2.4 مرة".

وأوضح علي آبادي أن إنتاجنا من الطاقة غير المحددة كان في الماضي 17.4 تيرابايت في الساعة، والآن وصل إلى 397 تيرابايت في الساعة. أي أنها زادت 23 مرة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام صادمة بالفعل، مضيفاً: "هذه الأرقام صادمة مقارنة بالعالم.. بالطبع، لقد اخترت فقط حالة أو حالتين من العالم لذكرهما. لقد زادت قدرة محطات الطاقة في العالم 4.5 مرة خلال الفترة التي نتحدث عنها، ولكن في إيران زادت 13 مرة. زاد إنتاج الكهرباء في العالم 3.4 مرة، لكنه في إيران زاد 22 مرة.

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