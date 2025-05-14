https://ar.mehrnews.com/news/1957952/ ١٤/٠٥/٢٠٢٥، ٩:٥٨ ص رمز الخبر 1957952 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ١٤/٠٥/٢٠٢٥، ٩:٥٨ ص العلامة آية الله جوادي آملي يحظى باستقبال مميز في النجف الاشرف استقبل أساتذة وعلماء وطلاب حوزة النجف الأشرف العلامة آية الله الشيخ عبد الله جوادي الآملي استقبالاً رائعاً. رمز الخبر 1957952 کپی شد محتوى ذات صلة آية الله جوادي آملي يلتقي آية الله السيستاني في النجف الأشرف بالصور...لقاء القائمين على مؤتمر "تسنيم" الدولي مع قائد الثورة الاسلامية قائد الثورة يشيد بـ"تفسير تسنيم" من تأليف آية الله جوادي آملي ويدعو الى ترجمته باللغة العربية سمات عبدالله جوادي آملي النجف الاشرف استقبالا رائعا
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