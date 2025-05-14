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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٥٨ ص

العلامة آية الله جوادي آملي يحظى باستقبال مميز في النجف الاشرف

العلامة آية الله جوادي آملي يحظى باستقبال مميز في النجف الاشرف

استقبل أساتذة وعلماء وطلاب حوزة النجف الأشرف العلامة آية الله الشيخ عبد الله جوادي الآملي استقبالاً رائعاً.

العلامة آية الله جوادي آملي يحظى باستقبال مميز في النجف الاشرف

العلامة آية الله جوادي آملي يحظى باستقبال مميز في النجف الاشرف

العلامة آية الله جوادي آملي يحظى باستقبال مميز في النجف الاشرف

العلامة آية الله جوادي آملي يحظى باستقبال مميز في النجف الاشرف

رمز الخبر 1957952

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