آية الله جوادي آملي يلتقي آية الله السيستاني في النجف الأشرف

وبحسب ما أفادت به وكالة مهر للأنباء، فقد جرى اللقاء في أجواء ودية مليئة بالاحترام المتبادل، حيث أهدى آية الله جوادي آملي مجموعة كاملة من تفسير "تسنيم" القيم، المكونة من 80 مجلداً، إلى آية الله السيستاني، وقدّم له شخصياً المجلد الثمانين، الذي استقبله المرجع الديني بكل احترام واهتمام.

وفي كلمته، رحب آية الله السيستاني بضيفه معبراً عن سعادته بتواجده في العتبات المقدسة، واعتبر تفسير "تسنيم" شرفاً للشيعة، مشيراً إلى أن "لقد قضيتم 40 عاماً في خدمة القرآن الكريم، وقد بذلتم جهداً كبيراً، وهذا العمل يعد فخراً للشيعة".

كما أكد السيستاني على أن "القرآن الكريم هو الأصل والمحور، ويجب أن تُعرض روايات أهل البيت عليهم السلام على القرآن، ولا تُعتبر محل ثقة إلا إذا كانت متوافقة معه".

وشدد آية الله السيستاني على أن "نظرتنا إلى حوزة قم العلمية لا تختلف عن نظرتنا إلى حوزة النجف، وسنبذل قصارى جهدنا لدعم الحوزات العلمية بما نستطيع".

وعبر المرجع الشيعي عن سعادته بهذا اللقاء، قائلاً لآية الله جوادي آملي: "لقد سمعنا كثيراً عن صفاتك وأعمالك العلمية، لكن سماعنا لم يكن كالرؤية".

من جانبه، أشاد آية الله جوادي آملي بشخصية آية الله السيستاني المتميزة، معتبراً أن وجود شخصية عظيمة مثله هو نعمة كبيرة للحوزات العلمية والمجتمع الإسلامي. وأضاف: "أنت بمثابة أب حنون ومحب للشيعة ولشعب العراق، نسأل الله أن يديم ظلّك".

وأشار إلى الدور البارز للمرجعية في العراق، قائلاً: "لقد كانت حوزة النجف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مصدراً للبركات العديدة للعالم الإسلامي، ودوركم في الحفاظ على النظام الاجتماعي ومواجهة التيارات التكفيرية مثل داعش هو دور تاريخي خالد".

كما أعرب آية الله جوادي آملي عن تقديره للخدمات القيمة التي قدمها آية الله السيستاني للحوزات العلمية داخل العراق وخارجه، مؤكداً على أهمية تعزيز الروابط بين الحوزات العلمية.

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