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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٣٩ م

آية الله لاريجاني: تصريحات ترامب السخيفة ناتجة عن خلل فكري

آية الله لاريجاني: تصريحات ترامب السخيفة ناتجة عن خلل فكري

وصف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ضد إيران بأنها نتيجة اختلاله الفكري، ودعا رئيس بلادنا إلى الرد على إهانات الرئيس الأمريكي لإيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتقد آية الله آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ضد إيران في بداية الجلسة اليوم الأربعاء، ووصف هذه التصريحات بأنها نتيجة لسلوك الرئيس الأمريكي غير الطبيعي وغير المتوازن، وقال: مثل هذه التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي غير مسبوقة.

وفي إشارة إلى المواقف غير المستقرة للرئيس الأميركي تجاه الجمهورية الإسلامية، قال آية الله آملي لاريجاني: "خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، أدلى الرئيس الأميركي بتصريحات ضد إيران يمكن أن تعزى إلى اختلال توازنه". نحن نأسف لأن رئيس الولايات المتحدة غير متوازن فكريا.

ودعا آية الله آملي لاريجاني الرئيس الإيراني إلى الرد على إهانات الرئيس الأميركي بالطريقة التي يراها مناسبة.

رمز الخبر 1957988

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