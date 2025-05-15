ترامب: نقترب من التوصل إلى الاتفاق مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح اليوم الخميس بأن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وأن طهران وافقت "نوعًا ما" على الشروط.

وقال ترامب خلال حديثه امام رجال الاعمال الامريكي والقطري في الدوحة: "نجري مفاوضات جادة للغاية مع إيران من أجل سلام طويل الأمد"، مضيفا: "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي

وأضاف الرئيس الامريكي: "إيران محظوظة جداً بوجود أمير قطر الذي يناضل من أجل أن نتوصل إلى اتفاق معها وعدم مهاجمتها".

وزعم ترامب: "نجن جادون للغاية في المفاوضات مع إيران بشأن سلام طويل الأمد وطهران وافقت نوعاً ما على بنود الاتفاق".

وتابع: "أعتقد أنّه يجب على إيران أن تشكر أمير قطر كثيراً لأنّه يرفض توجيه "ضربة" لها فيما آخرون يودون أن نوجه ضربة قاسية لها".

/انتهى/