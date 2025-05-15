أكسيوس تزعم تسليم اقتراح مكتوب من ترامب إلى طهران في الجولة الرابعة من المفاوضات

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن أكسيوس، أفادت الوكالة الأمريكية، استنادًا إلى مصدر أمريكي واثنين من المصادر المطلعة على المفاوضات بين واشنطن وطهران، بأن إدارة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، قد قدمت اقتراحًا بشأن "اتفاق نووي" إلى طهران خلال الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة.

وادعت أكسيوس أن هذه هي المرة الأولى منذ بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن التي يقدم فيها ستيفن ويتكاف، المبعوث الخاص لترامب في غرب آسيا، اقتراحًا مكتوبًا للإيرانيين.

كما زعمت أكسيوس أن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد المفاوض، قد نقل الاقتراح المذكور إلى طهران للتشاور مع قائد الثورة، ورئيس الجمهورية، و رئيس البرلمان الإيراني، وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى.

وادعت أكسيوس أنه وفقًا لمحضر تم الاطلاع عليه من قبل الوكالة، وقد أكده مصدر مطلع، وصف ويتكاف الاقتراح الأمريكي بأنه "مُرضٍ وكبير جدًا" خلال تقديمه تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، لكنه أكد أن المفاوضات تحتاج إلى مزيد من التقدم.

ووفقًا لهذا المصدر، قدم ويتكاف الاقتراح لعراقجي في عمان، حيث أعرب عن تفاؤله بنتائج الجولة الرابعة من المفاوضات.

ترامب، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الشرق الأوسط، قال يوم الثلاثاء في الرياض إنه قد قدم "اقتراح سلام (غصن الزيتون)" للإيرانيين، لكنه أضاف أن هذا الاقتراح لن يبقى قائمًا إلى الأبد، وأن "الآن هو وقت اتخاذ قرارهم".

وقد عُقدت الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران في 10مايو في مسقط.

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