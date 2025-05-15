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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٥٢ م

رسالة تعرقل المفاوضات: الجمهوريون يتحدون ضد إيران!

رسالة تعرقل المفاوضات: الجمهوريون يتحدون ضد إيران!

طالب الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، في رسالة موجهة إلى رئيس البلاد، بزيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن سبوتنيك، فإن الرسالة التي كتبها الجمهوريون في الكونغرس إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، تتضمن دعوة لتشديد الضغوط والإجراءات على إيران بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم.

وقد وقع على هذه الرسالة أكثر من 200 من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، حيث جاء فيها: "يجب على إيران أن تتخلى عن أي قدرة على تخصيب اليورانيوم!"

وأكدت الرسالة أن "مدى وتوسع البرنامج النووي الإيراني يجعل من المستحيل التحقق من أي اتفاق جديد يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم".

وحذر الجمهوريون الموقعون على الرسالة من أن الولايات المتحدة "لا ينبغي" أن توافق على اتفاق مشابه للاتفاق النووي لعام 2015 (الاتفاق النووي الإيراني)، لأن إيران ستستخدم مثل هذا الاتفاق لشراء "الوقت" لاستمرار برنامجها النووي بشكل سري.

تأتي هذه الرسالة في وقت أكدت فيه السلطات الإيرانية مرارًا أن تخصيب اليورانيوم هو خط أحمر بالنسبة لطهران، وأنه لن يكون هناك أي مفاوضات حول القضايا الإقليمية أو القدرات الدفاعية والصاروخية في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

/انتهى/

رمز الخبر 1958006
یاسر المصری

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