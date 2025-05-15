بزشكيان ردا على ترامب: كل جرائم المنطقة تقع تحت سياسات امريكا المزدوجة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس بزشكيان اشار في كلمة له في محافظة كرمانشاه (غرب) اليوم الخميس إلى جرائم الكيان الصهيوني في غزة مؤكداً: "من الذي ذبح 60 ألف إنسان في غزة ودفنهم تحت أنقاض البيوت؟ قطعوا الماء والخبز والدواء والطعام عن أهل غزة العزل، ثم يزعم هؤلاء أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان!"



وتابع الرئيس بزشكيان قائلاً: "إذا حدثت مشكلة لشخص واحد في إيران بسبب خطأنا أو حتى دون خطأ، يهيّجون الدنيا ويصرخون بأن حقوق الإنسان انتهكت! لكنهم هم يرتكبون الإبادة الجماعية أمام أعين العالم، ثم يتحدثون بوقاحة عن السلام والأمن!"



وأكد بزشكيان: "أنا شخصياً لا أوافق على الظلم بأي إنسان، لكن كيف نصدق أن من يصنع القنابل والصواريخ والأسلحة بكل فخر، يدعي الأمن والسلام؟ بأي منطق يقولون إننا تهديد بينما هم يصنعون أسلحة للإبادة الجماعية؟"



وبخصوص تجارة الأسلحة، قال الرئيس بزشكيان: "هذه الدول تثير الحروب ببيع الأسلحة والصواريخ للمنطقة. إذا لم تكن هناك حروب، تنهار أسواقهم. يحتاجون لخلق التوترات لبيع معداتهم العسكرية."



كما أشاد بالعلاقات الودية مع دول المنطقة قائلا: نحن إخوة مع جيراننا؛ من أذربيجان إلى تركمانستان، ومن بلوشستان إلى المناطق الحدودية الأخرى، شعوب من جذر واحد وثقافة واحدة. لا سبب للصراع بيننا بينما يستفيد الآخرون من خلافاتنا.



واختتم بزشكيان متحدثاً عن فرص التكامل الإقليمي: إذا تمكنا من فتح الحدود عبر التعاون وخلق التجارة بين الدول الإسلامية، سنحصل على سوق ضخم. نستطيع نحن تحقيق الأمن والسلام في هذه المنطقة. هذه المنطقة ملك لنا، لا للآخرين."



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