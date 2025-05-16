اليمن.. مسيرات في صعدة تضامنا مع فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت ساحة المولد النبوي الشريف غرب المدينة المسيرة المركزية في المحافظة، فيما خرجت 35 مسيرة أخرى في ساحات الشهيد القائد، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة وبني القم وغربي الشوارق برازح، السهلين والعقلين والبُرقة بآل سالم، عرو وجمعة بني بحر.

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ورايات الحرية المناهضة للسياسية الأمريكية في المنطقة، واللافتات المعبرة عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والمنددة بالعدوان والمجازر الصهيونية بحق أبناء غزة.

وجدد المحتشدون تأكيدهم على ثبات الموقف المساند للشعب الفلسطيني مهما كانت التحديات حتى يتحقق النصر ويرفع الحصار عن غزة، وتحرير المقدسات من دنس اليهود.

واستنكروا خنوع الأنظمة العربية لأمريكا على حساب قضايا أمتهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، منددين بزيارة ترامب الذي تجول بكبرياء في عواصم عربية في وقت يتعرض أبناء غزة لإبادة بمشاركة أمريكية.

وبارك المتظاهرون العمليات اليمنية الصاروخية التي تزامنت مع زيارة ترامب للمنطقة، والتي مرت من خلالها الصواريخ اليمنية لضرب كيان العدو من فوق ترامب خلال اجتماعه بقادة أنظمة عربية.

وفي ذكرى النكبة، خاطب المتظاهرون الشعب الفلسطيني عامة وخاصة في غزة، بأنهم بثباتهم وجهادهم يقفون حجر عثرة من تكرار النكبة، مؤكدين وقوف اليمن مع غزة وفلسطين، وأن النكبة لن تتكرر بل سيتحقق وعد الله بزوال الكيان.

وأرسل المحتشدون التحية للكتائب القسام التي أهدت الشعب اليمني الصامد المجاهد عمليات قصف كيان العدو بالصواريخ هذا الأسبوع، معربين عن سعادتهم برسالة المقاومة.

وذكروا أبناء الشعوب العربية والإسلامية بمسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية، والدفاع عن إخوانهم ومقدساتنا في فلسطين، والمقاطعة الاقتصادية للأعداء، وعدم موالاتهم.

وتخرج صباح وعصر اليوم الجمعة، كما في كل أسبوع، مسيرات مليونية في مئات الساحات بالعاصمة صنعاء و14 محافظة حرة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ أكتوبر 2023.

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