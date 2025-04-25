اليمن.. مظاهرات حاشدة في صعدة تحت شعار "ثابتون مع غزة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ورايات الحرية، واللافتات المؤكدة على ثبات الشعب اليمني في موقفه المناصر للشعب الفلسطيني وفي مواجهة العدوان الأمريكي على اليمن.

وجدد، المتظاهرون في الساحات، التأكيد على الثبات في الموقف الإيماني الراسخ في نصرة إخوانهم في غزة، مضيفين لن نسمح بالانفراد بهم من قِبل الأعداء، ولن نتفرج عليهم كمن تفرج.

وشددوا على مواصلتهم للجهاد المقدس ضد مجرمي الأرض - أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل- بكل جد وعزم حتى يتوقف العدوان عليهم ويرفع الحصار عنهم، مستعينين بالله ومتوكلين عليه وواثقين بوعده سبحانه وتعالى .

وأوضحوا أن العدوان الأمريكي فشل على اليمن ، وأصبح هدفه الآن هو اقتراف الجرائم بحق المدنيين واستهداف معيشتهم وأسباب رزقهم، مؤكدين الاستعداد المحتشدون الاستعداد لمواجهة العدوان.

وتوجه المحتشدون بالتحية الإجلال والإعزاز والإكبار لإخواننا في قطاع غزة على صمودهم المذهل وصبرهم الملهم برغم جسامة التضحيات وحجم المعاناة التي لا مثيل لها.

كما وجهوا تحية الوفاء والفخر والاعتزاز لمجاهدي المقاومة الباسلة التي ما تزال تقاتل بكل ثبات وصبر برغم طول المدة وقلة الإمكانات، وخاطبوهم بقولهم: أنتم شرف هذه الأمة، ومن يعاديكم أو يجرح فيكم فهو فاقد للشرف والكرامة.

ودعا المحتشدون إلى الاستمرار بكل قوة في التعبئة العامة والوقفات القبلية وكل الانشطة الداعمة للشعب الفلسطيني ومنها استمرار وتصعيد المقاطعة الاقتصادية بشكل فعال، ومقاطعة كل تاجر لا يقاطع البضائع الأمريكية أو الإسرائيلية، لأنه يساهم في دفع ثمن الغارات التي تقتلنا وتقتل أبناء غزة.

وتخرج صباح وعصر اليوم مسيرات مليونية كبرى، نصرة وإسنادا لغزة، في مئات الساحات بالعاصمة صنعاء ومختلف المدن والمديريات في المحافظات.

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