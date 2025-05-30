مسيرات اليمن المليونية الداعمة لغزة: لا أمن للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان صدر عن المسيرات المليونية، دعت جماهير اليمن شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى التحرّك الفاعل، من خلال المسيرات الشعبية، والتعبئة العامّة، والمقاطعة الاقتصادية للأعداء، وبكلّ الوسائل الممكنة، في سبيل نصرة غزة والمسجد الأقصى.

وجاء في البيان أنّ غزة تقاوم أعتى إمبراطوريات الشر العالمي ولم تستسلم رغم المجازر والإبادة، موجّهاً تحذيراً شديد اللهجة للشعوب المتقاعسة: "نحذّركم من أن تكونوا من المتربّصين، بل انتصروا لدينكم ولنبيّكم ولمقدّساتكم".

وإذ جدّد البيان تأكيد التمسّك بالموقف الثابت في دعم فلسطين، خاطب الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: "إنّ أفشل فكرة خطرت أو قد تخطر في بالك هي أنك ستتمكّن من دفعنا للتراجع عن موقفنا المساند لغزّة".

وأضاف البيان: "عدوانك على مرافقنا الخدمية المدنية والاقتصادية لا يزيدنا إلا قناعة بأنك أقذر وأحقر عدو".

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