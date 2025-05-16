غزة....أكثر من 100 شـهيد ومفقود بغارات الاحتلال على بيت لاهيا ومخيم جباليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد وأصيب، منذ فجر الجمعة، عشرات المواطنين وفُقد آخرون عقب شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية غارات مكثفة على شمالي قطاع غزة.

وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال 15 شهيدا وسط صعوبة في الوصول إلى غيرهم ومصابين عالقين تحت الأنقاض بسبب استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف والطوارئ.

ومن جهته، أوضح جهاز الدفاع المدني أنه خلال تفقده منزلا قصفه الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع تبين أن المنزل يتكون من طابقين وأن من بداخله دُفنوا ولم يعثر لهم على معالم.

وبيّن الدفاع المدني أنه بسبب كثرة الاستهداف وانشغال الإسعافات فإن طواقمه نقلت شهيدين بسيارة الإطفاء للمستشفى.

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