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١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٢٠ م

غزة....أكثر من 100 شـهيد ومفقود بغارات الاحتلال على بيت لاهيا ومخيم جباليا

غزة....أكثر من 100 شـهيد ومفقود بغارات الاحتلال على بيت لاهيا ومخيم جباليا

أفاد مصدر طبي في قطاع غزة، صباح الجمعة، باستشهاد أكثر من 100 مواطن ومفقود في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة ببيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد وأصيب، منذ فجر الجمعة، عشرات المواطنين وفُقد آخرون عقب شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية غارات مكثفة على شمالي قطاع غزة.

وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال 15 شهيدا وسط صعوبة في الوصول إلى غيرهم ومصابين عالقين تحت الأنقاض بسبب استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف والطوارئ.

ومن جهته، أوضح جهاز الدفاع المدني أنه خلال تفقده منزلا قصفه الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع تبين أن المنزل يتكون من طابقين وأن من بداخله دُفنوا ولم يعثر لهم على معالم.

وبيّن الدفاع المدني أنه بسبب كثرة الاستهداف وانشغال الإسعافات فإن طواقمه نقلت شهيدين بسيارة الإطفاء للمستشفى.

/انتهى/

رمز الخبر 1958043

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