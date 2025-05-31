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٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٣ ص

تظاهرات حاشدة في عدة مدن تركية تضامنا مع غزة

تظاهرات حاشدة في عدة مدن تركية تضامنا مع غزة

تحت شعار يوم الغضب العالمي من أجل غزة تحولت شوارع إسطنبول وعدد من المدن التركية إلى ساحة غضب شعبي حيث احتشد آلاف الأتراك والمتضامنين أمام القنصلية الإسرائيلية تنديدا بالإبادة المستمرة في قطاع غزة ورفضا للمجازر المستمرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الفعالية التي دعت إليها هيئة شباب الأناضول جاءت بالتنسيق مع عشرات منظمات المجتمع المدني في تركيا وشهدت مشاركة جماهيرية واسعة في إسطنبول وأنقرة وقونيا وديار بكر ومدن أخرى في مشهد بدا وكأنه استفتاء شعبي على رفض العدوان.

الفعالية تأتي بالتزامن مع دعوة من حركة حماس لإحياء يوم الغضب العالمي من أجل غزة وقد هدفت التظاهرات إلى تسليط الضوء على استمرار الإبادة الجماعية في القطاع لأكثر من 600 يوم.

بين الهتاف والدعاء بدت إسطنبول الليلة الماضية وكأنها تنطق باسم غزة في فعالية تعيد التأكيد على أن قضية فلسطين ليست وحدها وأن صمت العالم لن يسكت من يؤمنون بعدالتها.

/انتهى/

رمز الخبر 1958642

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