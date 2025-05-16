الذهب يتجه إلى خسارة أسبوعية حادة عقب الاتفاق الصيني الأميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في التعاملات المبكرة، انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3,216.80 دولاراً للأونصة، فيما ارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.2% خلال الأسبوع، ما زاد من تكلفة السبائك على حاملي العملات الأخرى.

وقال محللون في BMI: "انخفضت الأسعار من أعلى مستوى قياسي جديد بلغ 3,500 دولار للأونصة في ظل تراجع الولايات المتحدة والصين عن التعريفات الجمركية التي أُعلن عنها مؤخراً".

وأضافوا: "مع ذلك، لا نزال متمسكين بتوقعاتنا الصعودية".

تتوقع BMI أن تتراوح الأسعار بين 3,000 و3,400 دولار للأونصة في الربعين الثاني والثالث، مدعومة بحالة عدم اليقين في السياسة الأميركية، والصراعات الجيوسياسية، ومخاوف التضخم، بحسب "وول ستريت جورنال".

يذكر أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على أنّ واشنطن ستخفض الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%، فيما ستخفض الصين الرسوم على السلع الأميركية من 125% إلى 10% بشكلٍ مؤقت لمدة 90 يوماً.

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