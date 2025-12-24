الذهب يتجاوز الـ4500 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.7% إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولار للأوقية، فيما سجلت الفضة والبلاتين أيضاً مستويات قياسية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 71.80 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 71.85 دولار.

وانخفض الدولار، أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما عزز جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

وسجل الذهب ارتفاعاً قوياً في الـ2025، حيث ارتفع بنسبة 72% حتى الآن، مستفيداً من خفض أسعار الفائدة الأميركية، ورهانات مواصلة التيسير النقدي، والصراعات الدولية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة في البورصة.

وبالنسبة للفضة، فقد ارتفعت بنسبة 149% منذ بداية العام، متجاوزة حاجز 70 دولاراً للأوقية، مدفوعة بعجز هيكلي، وإدراجها في قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة، إضافة إلى قوة الطلب الصناعي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 2.9% إلى 2342.25 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولار، فيما صعد البلاديوم نحو 3% إلى 1919.69 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

