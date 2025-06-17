بحريني: إيران لن تتردد في الدفاع عن نفسها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني، خلال الاجتماع العام الاستثنائي لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، الذي عُقد بناءً على طلب بلادنا اليوم الثلاثاء، قائلاً: إن الموقف الثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية، القائل بأن العدوان والجريمة متأصلان في طبيعة الكيان الإسرائيلي، قد ثبت للعالم بوضوح وبشكل قاطع.

وأكد ممثل بلادنا: "في الساعات الأولى من يوم 13 يونيو، شهد العالم عدوانًا عسكريًا على مدن مكتظة بالسكان، ومناطق سكنية، ومدنيين، وبنية تحتية مدنية، بما في ذلك مرافق إمدادات الطاقة، وكذلك على المنشآت النووية السلمية في بلدنا، العضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والخاضع للإشراف الكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحتى الآن، فقد عشرات المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال أبرياء، أرواحهم نتيجة الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي؛ وهي هجمات تُمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب. ويواصل الكيان الإسرائيلي استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدًا، متجاهلًا بشكل صارخ التزاماته القانونية الدولية. ولا شك أن مثل هذه الهجمات والإجراءات ليست مفاجئة لهذا الكيان وحلفائه الغربيين، الذين اعتادوا على استهداف المدنيين في فلسطين وغزة بشكل متكرر على مدى السنوات الماضية.

وأضاف بحريني: "إن كيانا ليس طرفًا في أي من المعاهدات الدولية التي تحظر أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يرفض قبول عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمتلك أسلحة نووية، ويهدد الدول الأخرى علنًا باستخدامها، لا ينبغي لمثل هذا الكيان ان يسمح لنفسه بتولي دور الضامن للنظام العالمي ومهاجمة المنشآت النووية السلمية لدولة عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي. من غير المعقول أن تُرتكب مثل هذه الاعتداءات والجرائم من قبل الكيان الإسرائيلي دون موافقة ودعم كاملين من بعض الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد قائلاً: "لم نكن البادئين بهذه الحرب؛ بل فُرضت علينا هذه الحرب من خلال أعمال عدوانية استهدفت وحدة أراضي بلدنا". جاء ذلك في الوقت الذي كنا نستعد فيه لجولة جديدة من المفاوضات تهدف إلى معالجة المخاوف غير المبررة بشأن البرنامج النووي السلمي لبلدنا، مقابل الرفع الكامل للعقوبات الجائرة. من الواضح أن الكيان الإسرائيلي يسعى دائمًا إلى عرقلة أي مبادرة سلمية أو حل تفاوضي.

وفي هذا الصدد، سترد جمهورية إيران الإسلامية على هذه الأعمال غير القانونية والجبانة بحزم وتناسب، وبما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي.

وتبقى إيران عازمة على حماية سيادتها ومواطنيها وأمنها القومي بالكامل من خلال استخدام جميع قدراتها الدفاعية. سنواصل ممارسة حقنا المشروع في الرد بحزم طالما استمرت الأعمال غير القانونية والعدوانية للكيان الإسرائيلي ضد إيران.

تدعو إيران جميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين والمحبين للسلام إلى عدم البقاء غير مبالين بأعمال الكيان الإسرائيلي غير القانونية والإرهابية، واتخاذ تدابير جماعية فورية لمحاسبة هذا الكيان وداعميه.

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