أعضاء منظمة بوكواش يجتمعون مع مسؤولين إيرانيين في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بدعوة من منظمة الطاقة الذرية الايرانية، اجتمع عضاء منظمة باجواش الدولية (مكافحة الأسلحة النووية والدمار الشامل) مساء يوم الجمعة مع وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي.

وفي الاجتماع الذي حضره المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي ورئيس مركز الدراسات بوزارة الخارجية سعيد خطيب زاده وعدد من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين في وزارة الخارجية وخبراء منظمة الطاقة الذرية، ناقش الجانبان وجهات نظرهما بشأن مخاطر انتشار الأسلحة النووية وسبل مواجهتها.

وستشارك هذه المجموعة في منتدى طهران للحوار في مركِز الدراسات بوزارة الخارجية يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.

منظمة باجواش هي منظمة دولية تعمل على الحد من المخاطر التي تشكلها الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وتسعى المنظمة إلى توفير حلول علمية مبنية على الأدلة لقضايا الأمن العالمي من خلال الحوارات غير الرسمية بين العلماء والسياسيين والخبراء.

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