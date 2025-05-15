عراقجي: امريكا غير قادرة على تدمير منشآتنا النووية.. قدرتنا الدفاعية والصاروخية تمنحنا القوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، قال خلال زيارة له لمعرض الكتاب في طهران في تصريح له حول المفاوضات غير المباشرة مع امريكا: لو كانت الولايات المتحدة قادرة على تدمير منشآتنا النووية، لما دخلت في مفاوضات.

واكد عراقجي ان إيران واعتمادا على قدراتها العسكرية هي التي اجبرت العدو على الجلوس إلى طاولة التفاوض، مشيرا ان القوة الدفاعية والصاروخية لإيران تمنح المفاوض الإيراني قدرة تفاوضية، لأنها تردع الطرف المقابل عن أيّ مغامرة عسكرية.

وتابع عراقجي: لو كان الأمريكيون قادرين على تركيع إيران عبر العقوبات، لاستمروا بها ولما فاوضوا. نعم، العقوبات أرهقت الشعب، لكنها لم تُخضعه. ولو كانت أمريكا واثقة من أن الضغط الأقصى سيُسقط إيران خلال ستة أشهر، لما لجأت إلى الحوار