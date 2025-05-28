إيران تؤكد على تطوير السياحة مع مصر وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح السيد رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية وأمام جمعٍ من الصحفيين، قائلًا: قمنا بزيارة إلى مصر، وأجرينا حوارات جادة مع المسؤولين المصريين؛ ولحسن الحظ، تم توفير أرضيات مناسبة، كما أن وزارة الخارجية بدأت جهودًا إيجابية ومؤثرة في هذا المجال، ونأمل أن نشهد في المستقبل القريب انطلاق التبادل السياحي بين البلدين.

وأضاف: خلال الأسبوعين الماضيين، عقدت جلستين مع وزير السياحة التركي، وأجرينا حوارًا مباشرًا لتوسيع العلاقات السياحية؛ نحن نرسل سنويًا نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون سائح إلى تركيا، في حين لا ترسل تركيا إلى إيران سوى أقل من مليون سائح، ونحن نسعى لزيادة هذا العدد.

وتابع صالحي أميري: الجانب التركي كذلك يرحب بتوسيع العلاقات السياحية بين البلدين، ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر طهران السياحي، وهو من الأهداف التي سعينا إليها منذ البداية.

وأوضح وزير السياحة: لحسن الحظ، تمكنا من إقرار خمس لوائح حكومية لتشجيع المستثمرين على تطوير البنى التحتية السياحية، وجميع هذه اللوائح مستندة إلى قانون البرنامج التنموي السابع.

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