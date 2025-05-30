أول شحنة أوروبية تصل بالقطار الى افغانستان عبر ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إطار توسيع التبادلات التجارية عبر السكك الحديدية بين أفغانستان ودول المنطقة، وصلت أول شحنة تجارية من فرنسا أمس عبر خط خواف-هرات إلى محافظة هرات. وتتكون الشحنة من ثماني عربات تحمل حليبًا مجففًا نُقل من فرنسا إلى إيران ثم إلى أفغانستان.

يُعد خط سكة حديد خواف-هرات، الذي يحظى بدعم إيران وأفغانستان، أحد أهم الممرات الحديدية في المنطقة، حيث يوفر لأفغانستان وصولًا أسهل وأسرع إلى الأسواق الأوروبية.

ويقول الخبراء الاقتصاديون إن تفعيل هذا المسار الحديدي يمثل بداية مرحلة جديدة في النقل التجاري لأفغانستان، وفرصة لتخفيض تكاليف العبور وزيادة تنافسية صادرات البلاد في الأسواق العالمية.

وفقًا للمسؤولين الأفغان، فإن صادرات أفغانستان عبر هذا الخط الحديدي في تزايد، حيث تُرسل البضائع التجارية الآن بسهولة أكبر إلى إيران وتركيا ودول أوروبية أخرى.

وأعلنت إدارة خط سكة حديد خواف-هرات أنه مع توفير المزيد من التسهيلات، سيتمكن التجار وأصحاب الصناعات من استخدام هذا المسار بشكل أكثر فعالية.

وأصبح خط سكة حديد خواف-هرات الآن أحد المسارات الرئيسية لتحقيق الهدف الأفغاني طويل الأمد بأن يكون "حلقة وصل" بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا وأوروبا.

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