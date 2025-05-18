بزشكيان: آمل أن تؤدي المحادثات بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق عادل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أشاد مسعود بزشكيان، بعد ظهر اليوم الأحد، على هامش اجتماع "منتدى حوار طهران 2025"، في لقاء مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، بالمستوى المرغوب فيه للغاية للعلاقات الثنائية وكذلك الدور الخيري والملتزم والبناء للحكومة العمانية في استضافة المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وصرح: "نأمل أنه بفضل الجهود والنوايا الصادقة للسلطان هيثم بن طارق، ان تؤدي هذه المحادثات إلى اتفاق عادل يضمن السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

وأكد الرئيس الإيراني على ضرورة تحقيق المزيد من التقارب بين الدول الإسلامية، مشيرا إلى أنه "كلما اقتربت الدول الإسلامية والشقيقة من بعضها البعض وتوسعت في تعاونها، كلما أصبح أولئك الذين يريدون الشر للأمة الإسلامية أكثر يأسا لزرع الفرقة والخلاف".

وأعلن بزشكيان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع التبادلات والتعاون في جميع المجالات التجارية والسياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية مع الدول الإسلامية، وخاصة دولة عمان الصديقة والشقيقة، وأضاف: "إن زيارتي المقبلة إلى عمان الأسبوع المقبل يمكن أن تكون نقطة تحول في تعميق العلاقات الشاملة بين البلدين، ونأمل أن تعود آثارها وإنجازاتها بفوائد ملموسة على الشعبين".

وأعرب الرئيس عن أمله في أنه من خلال المزيد من التعاون والتآزر بين دول المنطقة، يمكن بناء منطقة يعيش شعوبها في رخاء وراحة وعدالة.

خلال هذا اللقاء، نقل معالي بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية مملكة عُمان، تحيات السلطان هيثم بن طارق الحارة للدكتور بزشكيان، وأشار إلى مواقف رئيس بلادنا في اجتماع منتدى طهران للحوار، وقال: "نشيد بكلمات فخامتكم الحكيمة والقيّمة حول إيران والدول المجاورة والعالم الإسلامي والتفاعل البناء مع المجتمع الدولي، ونصافحكم بحرارة في هذا الاتجاه وندعم هذا النهج بشكل كامل".

وأعرب وزير الخارجية العماني عن أمله في توسيع العلاقات الثنائية بشكل متزايد، مؤكدا: "إن العلاقات المتميزة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان هي نموذج واضح للعلاقات المبنية على الصدق والتعاون والأخوة، ونأمل أن تكون هذه العلاقات نموذجا ملهما للدول الأخرى أيضا".

ورحب بدر البوسعيدي بالرحلة المقبلة للرئيس الايراني إلى سلطنة عمان، وقال: "نحن ننتظر بفارغ الصبر وجودكم في مسقط".