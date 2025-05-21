إيران وأذربيجان تؤكدان على تطوير العلاقات في جميع المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حكمت حاجي اوف، مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، الذي سافر إلى بلادنا للمشاركة في "منتدى طهران للحوار"، مع مهدي سنائي، المستشار السياسي للرئيس ونائب المدير السياسي لمكتب الرئيس.

وفي هذا اللقاء، أشار سنائي إلى الزيارة الأخيرة لرئيسنا إلى أذربيجان، ووصف الاتجاه المتنامي للعلاقات بين البلدين، وأضاف: "إن متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بناء على طلب الرئيس مدرجة الآن على جدول أعمال الهيئات التنفيذية".

وأكد المستشار السياسي للرئيس على أهمية الاتصالات الشعبية بين البلدين، وثمن القرار الأخير لحكومة جمهورية أذربيجان بزيادة الرحلات الجوية إلى بلادنا، وكذلك توسيع الأنشطة المصرفية في هذا الاتجاه المهم، وأعرب عن أمله في أن نشهد أيضًا المزيد من الانفتاح في مجال الحدود البرية.

وفي إشارة إلى الحضور النشط لمحافظي الحدود وممثلي القطاع الخاص خلال الزيارة الأخيرة للرئيس إلى أذربيجان وتقييماتهم الإيجابية، أكد سنائي على ضرورة أن يوفر الجانبان التسهيلات اللازمة للتفاعلات التجارية والتعاون الإقليمي.

كما أعرب مساعد رئيس جمهورية أذربيجان حكمت حاجي اوف عن سعادته بالحضور وإلقاء كلمته في منتدى طهران للحوار. وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة لرئيسنا إلى باكو، وصفها بأنها فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وقال: كما أصدر السيد إلهام علييف الأوامر اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات ويتابعها بحساسية.

وأشار حاجي اوف إلى أن الرئيس أمر بإعداد مسودة وثيقة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وقال: "إن بلاده مستعدة لتوسيع العلاقات الودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات".

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