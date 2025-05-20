وزيرا الصحة الإيراني والسعودي يوقعان مذكرة تعاون لتوسيع نطاق الدبلوماسية الصحية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا ظفرقندي التقى وناقش مع الدكتور فهد عبد الرحمن الجلاجل وزير الصحة في المملكة العربية السعودية على هامش الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية.

وأشار ظفرقندي إلى توسيع التعاون على مستوى كبار المسؤولين في البلدين، معرباً عن أمله في أن تتطور الدبلوماسية الصحية أيضاً في مجالات العلوم والصحة والعلاج.

وأضاف: "هناك تعاون جيد في المجال الصحي، وخاصة في مجال صحة الحجاج، بين البلدين". ومن المتوقع أن يتم تعزيز هذه التعاونات بشكل أكبر. تتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقدرات عالية في مجالات الرعاية الصحية الأولية، وشبكات الرعاية الصحية، والخدمات الطبية المتخصصة، والأدوية والمعدات الطبية، والتعليم الطبي. ونأمل أن نتمكن من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم وتشكيل فريق عمل مشترك من الاستفادة من هذه القدرات بما يخدم مصالح البلدين.

كما أعرب وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الرحمن الجلاجل عن ارتياحه لللقاء وقال: "إن البلدين إيران والسعودية لديهما مجالات جيدة جداً للتعاون في مجال الصحة". وكان مشروع مذكرة التفاهم هذا قد تم إعداده مسبقاً، ومن شأن توقيعه أن يسهم بشكل كبير في توسيع التعاون، خاصة في مجالات الأمن الصحي العالمي، والحج والعمرة، والمستشفيات الذكية، وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة.

وأشار علي جعفريان المستشار الأول لوزير الصحة أيضاً إلى أن إيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة لديها أنشطة كبيرة في مجال زراعة الكبد، ويمكن لإيران والمملكة العربية السعودية تنظيم تعاون فعال في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء دعا ظفر قندي وزير الصحة السعودي لزيارة إمكانيات وقدرات القطاع الصحي في إيران.

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