أصداء واسعة لكلمات قائد الثورة على منصات وسائل الإعلام بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد رئيسي

أفادت وكالة مهر للأنباء غطت وسائل الإعلام الإقليمية والدولية تصريحات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على نطاق واسع:

وكالة رويترز للأنباء: قائد الثورة أكد أن على واشنطن الامتناع عن الكلام الفارغ والهراءات

وكالة ريانوفستي للأنباء: تصريحات قائد الثورة جاءت بعد أن دعت واشنطن إيران إلى وقف تخصيب اليورانيوم.

أسوشيتد برس: ردا على الانتقادات الأمريكية للبرنامج النووي للبلاد، قال قائد الثورة إن طهران لن تطلب الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، واصفا تصريحات الأمريكيين بأنها "خطأ كبير".

وكالة فرانس برس: قال قائد الثورة أستبعد أن تصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة إلى نتيجة.

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