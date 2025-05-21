ايران تتابع قانونيا تحريف جوجل لاسم الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "فراهاني" أشار خلال اجتماع "ندوة المتابعة القانونية لتحريف اسم الخليج الفارسي" عقد اليوم الاربعاء بالمركز الوطني (الايراني) للفضاء السيبراني، أشار إلى تحريف اسم الخليج الفارسي من قبل شركة "جوجل" ومزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الخصوص، قائلا : نعتزم متابعة الملف من خلال تقديم احتجاج رسمي على ثلاثة اصعدة، المحافل الدولية والمحاكم الدولية، كما سنرفع شكوى الى المحاكم المحلية بالتعاون مع وزارة الخارجية والسلطة القضائية.