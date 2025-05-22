وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد حـركة أنـصـار الله السيد عبد الملك الحـوثـي قال في كلمة له اليوم الخميس: هذا الأسبوع كان دامياً وقاتماً بالإجرام والمجازر الصهيونية الفظيعة في غزة.

واشار السيد الحوثي لتعنت الانظمة العربية والاسلامية في الدفاع عن غزة، وقال: بيانات الأنظمة العربية والإسلامية تتضمن عبارات باردة باهتة تناشد الآخرين ليفعلوا شيئاً للشعب الفلسطيني وكأننا أمة بدون مسؤولية.

ولفت السيد الحوثي: هناك إدراك لدى الكثير من قادة العدو الإسرائيلي بأن العمليات الإجرامية فاشلة رغم ما يترافق معها من تحشيد.

واكد على دور المنظمات الدولية فيما يجري بغزة من حرب تجويع، وقال: في غزة مجاعة كبيرة وحالة مأساوية للغاية وتعتبر فضيحة كبرى لما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية.

واضاف السيد الحوثي: تتحمل أمتنا الإسلامية مسؤولية كبيرة في مناصرة الشعب الفلسطيني في هذه المظلومية الكبيرة الواضحة التي لا مثيل لها، ولفت إلى ان صمت الأمة يتيح الفرصة للعدو الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بكل جرأة مع اطمئنان تام من ردة الفعل.

وتابع السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يعوض الهزائم بالجرائم وهذا شاهد على ضعف الروح المعنوية لجنوده، ومؤكدا ان ما يحصل للعدو الإسرائيلي في قطاع غزة يدل على الفاعلية العالية لأداء إخوتنا المجاهدين

واضاف: الإخوة المجاهدون في كتائب القسام يقاتلون بثبات عالٍ وبمرونةٍ عالية وفق متطلبات الميدان ويستنزفون العدو، مؤكدا ان عمليات المجاهدين في غزة فاعلة ومؤثرة وتجعل البعض من قادة العدو يعترفون بواقعهم الضعيف والمهزوز.