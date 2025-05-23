للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد بصاروخ فرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن العملية حققَتِ أهدفَهُا بنجاحٍ ـ بفضلِ اللهِ ـ وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وشدد سريع على أن العملية تأتي "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة".

وقالت القوات المسلحة في البيان: إنَّ "الصمتَ على ما يحدثُ في غزةَ من مجازرَ يوميةٍ سيُلحقُ بهذه الأمةِ الخزيَ والعارَ وسيجعلُها أمةً مستباحةً لأعدائِها أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى مالم تتحركْ لتأديةِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم".

وجددت قواتنا المسلحة التأكيد على أن عملياتها مستمرةٌ وسوفَ تتصاعدُ ـ بعونِ اللهِ ـ وبالتوكلِ عليهِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

وهذه هي العملية الثالثة خلال يوم واحد التي تستهدف بها القوات المسلحة اليمنية مطار اللد المسمى صهيونيا بن غوريون".

وفجر اليوم، دوت صافرات الإنذار في يافا المحتلة ومناطق واسعة من فلسطين المحتلة إثر إطلاق صاروخ من اليمن، وذلك للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

وذكر إعلام العدو أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 120 "مستوطنة" وسط فلسطين المحتلة، وبالتزامن مع ذلك سُمع دوي انفجارات، فيما قالت قوات العدو الصهيوني: رصدنا صاروخًا قادمًا من اليمن ونعمل على اعتراضه.

وأفادت وسائل إعلام العدو بتوقف حركة الطيران من وإلى مطار "بن غوريون" بالتزامن مع صافرات الإنذار ورصد صاروخ من اليمن.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الصهيونية أن هذه هي المرة الثالثة خلال يومين التي يطلق فيها اليمن صواريخ باليستية نحو "إسرائيل"، موضحة أنه منذ استئناف القتال في قطاع غزة أطلقت القوات المسلحة اليمنية 44 صاروخًا باليستيًا وطائرة بدون طيار.

ولفتت القناة الصهيونية إلى أن السلطات الأمنية لدى الكيان تُقدّر أنه طالما استمر القتال في غزة ستتواصل عمليات الإطلاق من اليمن.

وتداولت منصات إعلامية صهيونية مشاهد لدوي صافرات الإنذار إثر اختراق الصاروخ اليمني أجواء فلسطين المحتلة، كما تم تداول مقاطع لمحاولات العدو اعتراض الصاروخ في سماء الخليل.

وفجر وظهر أمس الخميس، هرع ملايين المغتصبين الصهاينة إلى الملاجئ، كما تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار اللد المسمى صهيونيًا بن غوريون، بالتزامن مع وصول صواريخ وطائرات مسيرة يمنية إلى أهدافها.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الخميس، في بيانين منفصلين تنفيذ عدة عمليات ضد كيان العدو منها استهداف مطار اللد "بن غوريون" في فلسطين المحتلة لمرتين متتاليتين خلال ساعات.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان متلفز، أن القوةُ الصاروخيةُ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ المسمى إسرائيلياً مطارُ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ، لم يكشف نوعه.

وأكدت القوات المسلحة أن الصاروخ حققَ هدفَه بنجاحٍ ـ بفضلِ الله ـ وأجبر ملايين الصهاينةِ المحتلين على الهروعِ إلى الملاجئِ، وكذلك وقفِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ، وأجبرَ الرحلاتِ المتجهةَ إلى المطارِ على إعادةِ أدراجِها باتجاهِ الوُجهاتِ التي قَدِمتْ منها، وتعدُّ هذه العمليةُ هي الثانيةُ خلالَ ساعات.

وقال البيان: إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وأمامَ التطوراتِ في غزةِ وتصعيدِ العدوِّ من إجرامِه بحقِّ إخوانِنا الصامدين المظلومين لتعملُ على مضاعفةِ قدراتِها وإمكانياتِها لتوسيعِ عملياتِها الإسناديةِ وتصعيدِ فعلِها العسكريِّ مع استمرارِ حظرِ حركةِ الملاحةِ الجويةِ على مطارِ اللدِّ وكذلك حظرُ الملاحةِ البحريةِ على ميناءِ حيفا وحظرُ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ، وستستمرُ عملياتُنا حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

وصباح الخميس، أعلنت القوات المسلحة في بيان آخر، استهداف مطار اللد وأهداف صهيونية حيوية في يافا وحيفا المحتلتين بصاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين.

وأوضح ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان متلفز أن القوةُ الصاروخيةُ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ المسمى صهيونياً مطارُ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ نوع "ذو الفقار".

وأكد أن العملية حققت هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروعِ ملايينِ الصهاينةِ المحتلين الغاصبينِ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ لقرابةِ الساعة.

كما نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ عمليةً عسكريةً مزدوجةً وذلك بطائرتينِ مسيرتينِ نوعِ "يافا" استهدفتا هدفينِ حيويينِ للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقتي يافا وحيفا المحتلتين.

وشددت القوات المسلحة اليمنية في بيانها على "أنَّ تصعيدَ العدوانِ الإسرائيليِّ على إخوانِنا في قطاعِ غزةَ وارتكابَ المجازرِ الوحشيةِ بحقِّ الرجالِ والنساءِ والأطفالِ وعلى مرأى ومسمعٍ من العالمِ يحتمُ على جميعِ أبناءِ الأمةِ التحركَ العاجلَ والفوريَّ تأديةً للواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ، مالم، فسيتحملُ الجميعُ عواقبَ الصمتِ على هذا الإجرامِ عاجلاً غير آجل.

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