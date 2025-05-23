بالستي يمني يستهدف مطار "بن غوريون" في الاراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وسائل إعلام عبرية، عن توقف حركة الطيران من وإلى مطار "بن غوريون" بالتزامن مع صفارات الإنذار ورصد صاروخ من اليمن، قبل أن يصرّح "الجيش" الإسرائيلي باعتراض الصاروخ.



ويأتي الاستهداف اليمني الجديد، بعد أن نفذت القوات المسلحة اليمنية، أمس الخميس،عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللدّ المسمّى إسرائيلياً مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي، كما جاء في البيان الصادر عنها، بعد ساعات من إعلان المتحدث باسمها، يحي سريع، استهداف مطار "بن غوريون" وتنفيذ عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للاحتلال في يافا وحيفا.



وتفرض القوات المسلحة اليمنية حصاراً جوياً على كيان الاحتلال، من خلال الاستهداف المتكرر لمطار "بن غوريون"، حيث أدى هجوماً من قبلها على المطار، مطلع أيار/مايو الجاري، إلى توقف حركة الملاحة فيه، وإعلان عدد من شركات الطيران العالمية توقف رحلاتها منه وإليه.



/انتهى/