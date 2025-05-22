عرض أكثر من 50 إنجازا دفاعيا إيرانيا في معرض بيلاروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تزامن افتتاح معرض "MILEX-2025" مع المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر حول التعاون التقني-العسكري في مجال الدفاع والأمن، وذلك بعد قراءة رسالة من ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا.

ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام، ويضم أكثر من 750 نموذجًا جديدًا من المعدات والأسلحة المصنعة في مجمع الصناعات العسكرية البيلاروسية، بالإضافة إلى عروض من دول أخرى في مركز المعارض الدولي في مينسك.

ويشارك في المعرض 150 شركة من البلد المضيف وخمس دول هي روسيا والصين وإيران وباكستان والهند. كما من المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 50 وفدًا رسميًا من حوالي 30 دولة حول العالم، حسبما أعلن المنظمون.

ووفقًا للتقرير، فإن أحد أكبر الأجنحة في المعرض مخصص لمنتجات الشركات التابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، والتي تشارك بأكثر من 50 نوعًا من المنتجات، مما يعكس حضورًا قويًا لها.

وكان العميد رضا طلائي، نائب وزير الدفاع للتطوير الإداري والتخطيط الاستراتيجي، الذي يرأس وفدًا للاجتماع مع المسؤولين البيلاروسيين في مينسك، حاضرًا في حفل افتتاح المعرض الدولي.

وخلال الافتتاح والجولة في جناح وزارة الدفاع الإيرانية، التي حضرها وزير الدفاع البيلاروسي وأمين مجلس الأمن الوطني ورئيس لجنة الصناعات العسكرية، أكد اللواء طلائي في حديث قصير مع المسؤولين البيلاروسيين على استعداد الجانب الايراني لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وعلى هامش المعرض، سيعقد المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر حول تطوير الأسلحة والمعدات العسكرية والمتخصصة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج (مدني-عسكري)، بمشاركة أكثر من 300 خبير وعرض أكثر من 50 تقريرًا متخصصًا في المجالات الدفاعية.