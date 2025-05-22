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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٤٣ م

خلال العام الماضي.. ايران تستورد سبائك ذهب بقيمة 8 مليار دولار

خلال العام الماضي.. ايران تستورد سبائك ذهب بقيمة 8 مليار دولار

اعلن مساعد البنك المركزي الايراني محمد شيريجيان اليوم الخميس انه تم خلال العام الماضي استيراد ما قيمته اكثر من 8 مليارات دولار من سبائك الذهب الى البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد البنك المركزي الايراني لشؤون وضع السياسات محمد شيريجيان اليوم الخميس انه تم خلال العام الماضي استيراد ما قيمته اكثر من 8 مليارات دولار من سبائك الذهب الى البلاد.

وقال شيريجيان امام رجال الاعمال في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) ان البنك المركزي وضع على جدول اعماله اعتماد اجراءات استراتيجية لتوسيع المعاملات بالعملة الاجنبية مع البلدان الجارة ودول المنطقة.

واشار الى ربط المنظومة الالكترونية المالية لايران بمنظومة SPFS المالية الروسية وقال ان هذا يعد خطوة مهمة على طريق تبسيط التبادل التجاري والمالي بين البلدين.

رمز الخبر 1958332

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