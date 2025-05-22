عراقجي: اذا كان هدف امريكا من التفاوض وقف تخصيب اليورانيوم في ايران فلن يحصل اتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، قال انه سيتوجه إلى العاصمة الايطالية روما عند الساعة السادسة صباحا، لترأس وفد المفاوضات غير المباشرة مع امريكا.

وقال وزير الخارجية الايراني: لن يكون هناك اتفاق من دون حصولنا على ضمانات ولا تزال هناك خلافات جوهرية مع الولايات المتحدة

واشار عراقجي إلى ان الجانب الأميركي لا يعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها.

واضاف: أقول بصراحة إذا كان هدفهم من التفاوض هو وقف التخصيب في إيران فلن يكون هناك اتفاق.

واشار عراقجي إلى انه إذا كان هدف الولايات المتحدة منع إيران من التوجه نحو السلاح النووي فالاتفاق ممكن لأن لا مكان للسلاح النووي في عقيدتنا الدفاعية

واكد وزير الخارجية الايراني نحن لن نقبل حتى تخصيباً رمزياً بنسب منخفضة لأننا نريد التخصيب لتوسيع الصناعة النووية وقد أعددنا البنى التحتية الضرورية لذلك.

وتابع: لو أرادت إيران صناعة سلاح نووي لكانت قد نفذت ذلك منذ زمن لأنها تمتلك القدرات اللازمة لذلك، مؤكدا ان لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة إيران الدفاعية.

واكد عراقجي استعداد ايران لاتخاذ إجراءات لطمأنة الجميع بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني من ضمنها القبول بقيود تقنية مؤقتة وليست دائمة ومقابل ذلك نتوقع رفع العقوبات.

واضاف: لن نتخلى عن حقوقنا المشروعة وعملية تخصيب اليورانيوم يجب أن تستمر في إيران لكننا لا نمانع توسيع عمليات التفتيش.