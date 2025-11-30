عراقجي: لا مفاوضات حالية مع اوروبا لكننا نقييم إمكانية إطلاق حوار ومفاوضات فعّالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي قال في تصريح له لوكالة الانباء الايرانية: قمتُ بزيارة إلى فرنسا بدعوة من وزير خارجيتها، وكان الملف النووي أحد محاور النقاش الرئيسية.

واضاف وزير الخارجية الإيراني: رغم سوء حالة العلاقات مع أوروبا، فإن إنشاء فرصة للحوار وتبادل الآراء كان أمرًا قيّمًا، وقد أبدى الجانب الفرنسي ترحيبًا جيدًا.

واشار وزير الخارجية الإيراني إلى انه اتُّفق على استمرار المحادثات في ملفات متعددة، وتحدثنا مطولًا أيضًا حول أوكرانيا.

واكد عراقجي ان الحوار أساس في الدبلوماسية، وهو يختلف عن التفاوض؛ مضيفا: لا مفاوضات حاليًا مع الأوروبيين، لكننا نُقيّم إمكان إطلاق حوار ومفاوضات فعّالة.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: إذا توصّلنا إلى أن التفاوض مع أي طرف يخدم الشعب الإيراني ويحفظ حقوقه فلن نتردد، لكننا لن نقبل بالضغوط أو المطالب المفرطة.